Sino raw itong opisyal ng Senado ang pinaako sa mga taxpayer ang pagpapasuweldo sa driver ng kanyang pamilya?

Ayon sa nakuhang impormasyon ni Mang Teban, naisipan daw ng Senate official na bansagan nating “Cachupoy” na bigyan ng plantilla position ang kanyang family driver upang hindi na siya ang magpapasuweldo dito kundi ang taumbayan na.

Matagal nang naglilingkod ang driver na ito sa pamilya ng naturang opisyal ng Senado at nang makakuha ng mataas na posisyon, ipinasok din ang kanilang family driver.

Dahil naka-plantilla position ang family driver na ito, halos triple ang tinatanggap nitong suweldo kumpara sa tinatanggap niya sa kanyang among opisyal na nagbibigay lang ng minimum wage.

Kung ano ang natatanggap na benepisyo ng mga empleyado ng Senado, natatanggap na rin ng family driver, kabilang ang higit P100,000 bonus tuwing Disyembre.

Inakala ng ilang bugoy na kaya ipinasok ni Cachupoy ang kanyang tauhan, ay para maging driver ng Senado subalit hindi naman at sa ngayon ay nanatili siyang family driver ng kanyang pamilya.

Pintahan n’yo na. Si Cachupoy ay sikat na opisyal sa Senado at may letrang “A” sa kanyang pangalan at apelyido, as in abusado.