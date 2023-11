Mensahe ng mga nilalang ng Sirius

Mga ka-Misteryo mapalad tayo sa mga panahong ito na kaya nang makipag-ugnayan ng ilang tao sa mga Ekstraterestriyal.

Tulad na lamang ng isang tao na itago natin sa pangalang hiwaga ng Pasay. Nagawa niyang makipag-ugnayan sa mga ET mula sa Sirius.

Yan ang paksa natin ngayon: “Basta may Misteryo, Alamin natin ang Totoo!”

Ipinagtapat ni Hiwaga sa Team Misteryo nang makipag-ugnayan siya sa mga ET sa isang sikat na kapihan. Naging curious tayo kung paano niya Ito ginawa.

Misteryo: “Paano mo nagawa yun? Talagang napapunta mo sila sa coffee shop na yun? Nakita ba sila ng ibang tao?”

Hiwaga: “Hindi, kasi invisible sila pero naglaan talaga ako ng mesa na may dalawang upuan sa harap ko so doon kami nag-usap pero kakaibang pag-uusap gamit ang isipan o telepathy.”

Misteryo: “I see pero nakikita mo sila right?” Hiwaga: “Yes I can see them using my mind’s eye kaya alam ko andun sila.”

Misteryo: “So ano ang mga mensahe na nakuha mo sa kanila?”

Hiwaga: “Heto ang mga mensahe nila kasi ang daming nag-iisip ng kasama ng mangyari dahil sa sunud-sunod na kalamidad.”

Misteryo: “Yan sa punto na yan yung mga kalamidad – baha, lindol pati solar storm, ano ang sabi nila?”

Hiwaga: “Heto ang magkakasunod nilang sinabi: – Yes disasters will be worst it will be felt everywhere of the globe. – Walang mawawalang bansa pero magdurusa ang mga tao na nasa 3rd dimension – Marami pang mangyayari lahat ay kumikilos dapat makasabay ang tao sa pagbabagong Ito. Marami ang mapag-iiwanan pero unti-unti din silang magigising.

Ilan lamang yan sa mga mensahe na nakuha ni Hiwaga para sa kabuuan mangyaring panoorin sa YouTube Channel ReyTSibayan Adventures sa isang episode ng Gabi Ng Misteryo: ‘Senyales at Mensahe ng Planetary Changes. ‘

Para sa inyong kuwentong kababalaghan mag-email sa misteryophilnet@gmail.com. Bisitahin ang www.reytsibayan.com at abante.com.ph.#