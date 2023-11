Maxine Esteban nabastos, nasaktan ng pederasyon

UMAASA si Filipino-Ivorian fencer Maxine Esteban na hindi na sana mangyari ang panahon na maganap isang araw na ang mga national athlete ay wala nang ganang magbigay ng karangalan sa bansa at lumipat ng pederasyon.

“I hope I will be the last,” sabi ng highest-ranked Philippine-born fencer sa mundio na tuluyang binuksan ang usapin na nag-udyok upang magpalit ito ng nasyonalidad bilang Cote d’Ivoire.

“Napakasakit po. Sobra akong nabastos,” sabi ni Esteban sa Power and Play. “My prayer and hope is that whatever happened to me would never happen to any Filipino athlete. What [my federation] did to me was extremely hurtful, unfair and disrespectful.”

Ipinaliwanag ni Esteban na nagsimula ang gulo noong ma-injured siya habang inirerepresenta ang Pilipinas sa World Championships sa Egypt noong Hulyo 2022.

Nagtamo ang eight-time national champion at tanging Filipino fencer World Cup multi-medalist ng ACL, na kinailangan ng six-month rehabilitation.

Sinabi nito na matapos malaman ang grabe na injury ay agad niyang ipinaalam sa sulat sa Philippine Fencing Association (PFA) na humihiling na siya na ma-excuse sa national at international events ng mga qualifier.

Pumayag umano ang PFA.

“In other countries, you don’t need to do that,” sabi ni Esteban “You are excused and your ranking stays while you recover because that is the least that they can do to show their appreciation for your service and sacrifices.”

Gayunman, ikinagulat nito ang sinabi ng kapwa fencers na wala siya sa inilabas na listahan ng mga national athlete.

Hindi siya sinabihan ng PFA ukol sa desisyon.

Agad hiniling ng world no. 39 makipag-usap sa PFA Board upang maliwanagan ang isyu subalit wala aniyang nangyari.

Hindi din iniwan ni Esteban ang Pilipinas upang tanggapin ang alok ng ibang bansa dahil sa malaking offer.

“First of all, I did not turn my back on my country. I turned my back on my federation because it turned its back on me first,” sabi nito.

Sinabi pa ni Esteban na maraming offers para sa naturalization sa ibang bansa pero pinili nito ang Ivory Coast dahil na rin sa matagal na tulay ng kanyang pamilya rito.

(Lito Oredo)