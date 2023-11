Maris nilamon si Belle sa aktingan

Ibang klase si Maris Racal.

Aba, ang daming pumupuri sa acting niya sa serye nila nina Belle Mariano, Donny Pangilinan, ha!

Ang bongga naman kasi ng mga ganap kapag si Maris na ang nasa screen. Sobrang versatile nga raw na aktres nito, na kahit naglalagare ng dalawang proyekto, kayang-kayang gawan ng paraan.

Kunsabagay, sabi nga ng mga fan, 2018 pa lang ay nakitaan na ng husay sa pag-arte si Maris.

Si Maris nga raw ‘yung aktres na nakakapikon umarte, kapag kontrabida ang role.

Yun nga lang, sa isang eksena nila ni Belle sa ‘Can’t Buy Me Love’ ay pinagkumpara sila. At siyempre, lutang na lutang ang kahusayan ni Maris, base na rin sa mensahe.

“She was spitting her lines with so much restrain kaya nilamon ‘yung isa, na halata naman umaarte lang. Kung ganiyan ang artista mo, kahit sinong writer gaganahan magsulat.”

“She absolutely left no crumbs for the other actress to grovel on.”

“Totoo nilamon ni Maris si Belle sa part na `yon.”

“Maris working on 2 projects at the same time, and they are polar opposites. Daaaang, talk about range and versatility. The last thing I want is for her to worry about other groups blaming her and her fans, especially if she has nothing to do with the barbaric actions of others.”

“Belle should step up, dahil totoo naman na nasapawan siya ni Maris.”

Pero siyemopre, imbiyerna rin ang mga fan ni Belle sa pagkukumpara sa idolo nila, na pinagmukha pang kinabog sa aktingan ni Maris.

“Bashing Belle just because mas nilamon daw ni Maris sa scene, when in fact, Belle’s acting technique is one of the best. Mga fan talaga, basta loud acting, magaling na agad.”

“They are playing 2 different characters, so naturally they wont have the same approach in acting. Nasanay kasi kayo sa confrontation scene na parehong sumisigaw ang magkalaban.”

“Puwede naman purihin si Maris na hindi ginagamit ang pangalan ni Belle. They don’t need to compete with each other. They delivered their lines effectively.”

“Kaloka ‘yang mga pumupuna sa ating ni Belle. Hindi sila puwedeng ipagkumpara ni Maris. Magkaiba sila ng personality.”

Kaloka, di ba?

Well, isa lang ang ibig sabihin niya, mabenta ang serye nila, na marami ang nanonood talaga, kaya napapansin ang bawat eksena.

At totoo naman, minsan talaga, mas napapansin ang mga kontrabida sa mga serye. Aminin niyo man o hindi.