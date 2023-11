Malick Diouf, UP atat na sa Game 1

Mga laro Miyerkoles:

(SM Mall of Asia Arena)

12:00nn – NU vs UST (women’s finals)

6:00pm – UP vs DLSU (men’s finals)

SA kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng University Athletic Association of the Philippines (UAAP) ay maghaharap sa championship series ang last season runner-up University of the Philippines (UP) Fighting Maroons at nine-time champion De La Salle University (DLSU) Green Archers.

Tatangkain ni reigning MVP Malick Diouf na pamunuan ang Katipunan-based squad UP sa Game 1 ng 86th season best-of-three Finals ngayong Miyerkoles sa SM Mall of Asia Arena sa Pasay City.

Magkakaalaman rin kung kaninong winning streak ang matitirang matatag para sa parehong paboritong koponan na nakatakdang simulan sa alas-6 ng gabi.

Kabilang sa limang sunod na panalo ng Fighting Maroons ang 57-46 na pagpapatupi sa dating kampeon na Ateneo Blue Eagles kung saan pinagbidahan ni Diouf sa 12 puntos, 16 rebounds, tatlong blocks, tatlong steals at isang assist upang makabalik sa ika-apat sa huling limang Finals ang UP.

“It’s just a result of hard work namin. Lahat naman nito, hindi naman ito nakaplano. Like I said, whatever comes through, we have to prepare just to fight over every challenges. Kung saan tayo nakarating ngayon, at least we’re thankful but it’s not yet done,” pahayag ni UP coach Goldwyn Monteverde, na tatlong beses dinala sa Finals ang Maroons na naghahanap ng kanilang ikalawang titulo, na may kabuuang tatlo sa men’s basketball.

Kinarne naman ng La Salle ang NU Bulldogs sa 97-73 sa sariling Final Four nito para sa nagbabagang nine-game winning streak.

Sapol nang matalo sa UP sa 64-67 noong Oktubre 18, hindi na natigil ang asintadong tirada ng Green Archers na ginabayan ni first-year caoch Topex Robinson na nakabalik sa Finals matapos ang anim na taong paghihintay upang hanapin ang 10th title, kasunod ng pagbulsa ng titulo noong 2017 sa pangunguna nina super foreign-student Ben Mbala at Jeron Teng.

(Gerard Arce)