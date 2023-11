Liza bagong dyosa ng mga bading

Kinaaliwan sa social media ang mga video ni Liza Soberano na makikitang masayang nagsasayaw sa O’Bar with some of her gay friends.

Nakipag-showdown pa siya sa sayawan sa mga drag queens.

Umani ng magagandang reaksyon ang pakikipag-party ni Liza with drag queens.

May bago ngang titulo na ibinigay sa kanya ang netizens, si Liza raw ang bagong dyosa ng mga accla o mga bading.

“Dyosa si bakla. Mas magaan siya tingnan ngayon kasi she’s free.”

“She’s free! She’s rich! She’s damn beautiful! Look at her! Please paki sugatan ang fez niya para pumangit! char!!!”

“Game na game si @lizasoberano. She’s having fun. Love it!”

Pero marami rin ang pumuna at nagbigay ng hindi kaaya-ayang komento sa social media.

“Parang all over the place na ‘tong si Liza – ang dami ganap – may Korea, may modelling may kung ano ano – maging visible lang. halatang she’s having fun naman kung ano man ginagawa niya – sabagay bata pa siya – try niya lahat pero dapat meron ding career path na sundin.”

“Maganda pero ingrata!”

“Akala ko ba nasa Hollywood na siya? Anyare?”

Pero wish pa rin ng netizens lalo na ‘yung fans ng aktres na maging mas visible si Liza sa mga serye at pelikula rito sa Pilipinas.

Miss na miss na raw nila ang beauty at acting ni Liza on screen.

Sana raw after maipalabas ang ‘I Am Not Big Bird’ na movie ni Enrique Gil ay makagawa sila ng reunion movie.

‘Yun na! (Ogie Narvaez Rodriguez)