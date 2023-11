MAGANDANG araw mga kababayan.

Sa mga tagasubaybay at mahilig manood ng college basketball sa ‘Pinas, nasa huling yugto na ang NCAA para sa Final Four at ang UAAP men’s basketball championship sa pagitan ng UP Fighting Maroons at DLSU Green Archers.

Sa NCAA men’s basketball, ang pumasok ay Mapua, Lyceum, CSB at San Beda.

Good luck sa lahat ng mga lalahok lalo na sa mga player and coaching staff, adjust ang mga player sa tawag ng referees at magtiwala sa sistema ng coach.

Players should always play above the officiating, nothing can substitute to victory.

Sa referees naman, ang nakakasawang paalala na hangga’t maari eh maging patas sa tawagan, kapag sablay, huwag nang bumawi sa isang sablay na tawag para maiparehas lang.

Referees, huwag tingin nang tingin sa game score, dalawang bagay lang dapat ang level sa tawagan either MANIPIS o MAKAPAL lang para hindi malito ang mga manlalaro.

Kung may nakikitang pagkakamali na pwedeng itama sa player, dapat ituwid, dahil nasa learning stage pa rin ang ating mga student/athletes pagdating sa basketball.

***

Usapang PBA Legends.

Natunton na sa ikalawang pagkakataon ang lugar ng MAGUINDANAO, sa bayan ng napakaprogresong DATU ANGGAL MIDTIMBANG na maglaro kontra sa mga LGU na kanilang lugar.

Ito ay sa pamamagitan ng imbitasyon ng napakasipag na mag-asawang Vice Governor Nathaniel Midtimbang at Mayor Joy Midtimbang.

Ngayon lang narating ng mga boys ang kanilang lugar.

Kabilang sina ALVIN PATRIMONIO, ALLAN CAIDIC, MARLOU AQUINO, BAL DAVID, JOHNNY ABARRIENTOS, EJ FEIHL, actor MARK ANTHONY FERNANDEZ ng “gwapings”, MANU CODIÑERA at inyong lingkod JERRY CODIÑERA.

Sa HOTEL ALLNOR pa lang na tinuluyan namin eh walang sawang autograph signing, selfie shots at video greets na agad ang bumulaga sa atin.

Nakakatuwa dahil hindi man nila makita o malapitan ang Legends noong araw sa ULTRA o Araneta Coliseum, nagkaroon bigla ang mga taga-DAM ng pagkakataon.

Siyempre ang mahal natin na MAYOR ng SOUTH UPI na si MAYOR OBET INSULAR ay nagpakita din sa grupo para mangamusta.

Salamat sa mga umalalay sa atin sa Cotabato na sina Councilor Khomeini Bayam at Soysoy Erese.

SUKRAN. USBONG DAM!