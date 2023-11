Kris ayaw tantanan ni Marc Leviste

Sunod-sunod ang post ni Vice Governor Mark Leviste ng mga photo na nagbibigay pugay siya sa tatay ni Kris Aquino, si former Senator Ninoy Aquino.

Kaarawan nga ni Ninoy nitong November 27, at hindi talaga nakalimot si Mark na mag-post, at batiin ito sa kanyang Instagram.

At dahil doon, lalong bumilib ang mga fan ni Kris sa kanya. At doon nga naglabasan ang mga pakiusap ng mga fan kay Kris, na balikan si Mark.

Heto nga ang mga chika ng mga faney:

“Sa lahat naman naging karelasyon ni Kris ikaw lang ang nagbibigay pugay at nagpapakita ng paggalang sa kanyang mga magulang at kapatid. I like u na. Parang ako na ‘yung nai-in love, charot. Keep it up.”

“Sir Mark, greetings po, my respect & admiration for not forgetting our hero Ninoy. I am a Tarlakeno lives in Chicago. I’ve been longing to have a shirt like yours. Kindly ask…kahit po ‘yang nasuot mo na. Large po. Beke nemen. Best regards kay Kris, Kuya, Bim.”

“Wow Vg Marc with a C! My heart is singing. Tie yellow ribbon round the ole oak tree.”

“Happy Heavenly birthday to the President we never had. Rest in peace Sen. Ninoy the father of Philippine Democracy.”

“The Consistency.”

“Heto ang true love Ms. Kris. Be kind…”

“Is it worth loving Kris A Mr. Mark Leviste?”

“Vice Gov thank you for remembering Ninoy on his birthday. Hope you’ll never get tired of loving Ms. K.”

“Talagang pinabilib mo ako Vice Gov Mark dahil hindi lang si Kris ang mahal mo kundi ang buong Aquino family lalo na ang hero nating Sen. Ninoy Aquino, may our good Lord bless your beautiful heart, and may he bless you of what your heart desire.”

Well, habang sinusulat ito ay walang pang reaksyon si Kris sa Instagram post na `yon ni Mark.

Lumambot kaya ang puso ni Kris? O manatiling sarado para kay Mark?

Abangan! (Dondon Sermino)