NAALIW ang madlang pipol sa isang netizen na todo ang paghanga sa nakasisilaw na kilikili ni Anne na aniya ay di-hamak pang mas makinis kaysa sa kanyang mukha!

‘Grabe ang kilikili ni Anne, mas makinis pa sa mukha ko,’ sabi ng fan ng nag-iisa at orihinal na diyosa ng local showbiz.

Ifinlex kasi ni Anne ang kanyang kiliki kaya inulan ito ng mga positive comment mula sa mga netizen.

“Beach, please. I need a tan and so does my kilikyler,” caption ni Anne sa kanyang Instagram post ng pagtatampisaw sa isla ng Boracay kamakailan.

Hinangaan siyempre ng kanyang mga follower ang makinis na kilikili ng “It’s Showtime” host.

Parang hindi rin daw nanganak si Anne dahil sa kanyang sexy body.

“Walang stretch marks… life is so unfair.”

“Grabe ang katawan ng dyosa, parang di nagbaby.”

“Nasilaw ako sa armpit na yarn.” (Issa Santiago)