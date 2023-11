Julian Camacho target 2 gold sa World Wushu meet

UMAASA ang Wushu Federation of the Philippines (WFP) na makakahanap ng mga babaeng atleta katulad sa katauhan ni Divine Wally at ang bagong sumisibol na si Jennifer Kilapio para mapataas ang tsansa na makapagwagi ng gintong medalya sa pagho-host nito sa 2027 World Wushu Championships.

Ito ang inihayag ni WFP secretary-general Julian Camacho sa pagdalo nito sa lingguhang Philippine Sportswriters Association (PSA) kung saan nakasama nito ang mga atleta na sina Clemente Tabugara, Jr., Mark Ragay, Mark Anthony Polo, Vincent Ventura at ang natatanging sanda women fighter na si Kilapio.

“We are looking to at least win two gold medals in the World Championships sa hosting natin,” sabi ni Camacho, patungkol sa pagho-host sa kada dalawang taon na ika-17 edisyon ng World Wushu Championships.

Ang troika nina Mark Ragay, Mark Polo at Vincent Ventura ay nagwagi sa tanging gintong medalya ng Pilipinas sa men’s duilian, na isang taolu group competition sa 16th edisyon sa Fort Worth, Texas, USA.

Si Kilapio ay nagwagi ng pilak na medalya sa unang pagsabak nito sa torneo.

Hindi naman nakadalo sina Arnel Mandal at Agatha Wong na pinakaunang nagwagi ng medalya na pilak mula sa dsipilina nito na taijiquan.

Sa kabuuan ay nagwagi ang Pilipinas ng 1 ginto, 4 na pilak at 1 tanso mula kina Mark Lester Ragay, Mark Anthony Polo at Vincent Ventura sa men’s duilian, pilak kina Arnel Mandal (men’s 52kgs), Clemente Tabugara, Jr. (men’s 65kgs), Agatha sa women’s taijiquan at Kilapio sa women’s 48kgs at tanso kay Russel Diaz (men’s 48kgs).

Samantala, inihayag ni Camacho na pinatawan ng tatlong taon na suspensiyon ang 32nd Southeast Asian Games host na Cambodia matapos na ipagbabawal na makasali sina Tabugara at Mandal.

(Lito Oredo)