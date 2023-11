Juday, Arjo magpapagaling sa serye

Magsasama for the first time ang award-winning stars na sina John Arcilla, Judy Ann Santos-Agoncillo, at Arjo Atayde para sa upcoming series na ‘The Bagman’.

Muli ngang gagampanan ni Arjo ang character ni Benjo Malaya na nagbigay sa kanya ng first Best Actor award sa Asian Academy Creative Awards noong 2020.

Ito rin ang pagbabalik ni Juday sa isang Kapamilya series after four years.

Makakasama nga rin nila si John na First Southeast Asian actor na nanalo ng Volpi Cup for Best Actor.

Samantala, pupunta si Arjo sa Singapore para sa Asia TV Forum & Market para i-launch doon ang ‘The Bagman’ na spin-off ng ‘Bagman’ series ng iWant.

Sa December 6 naman magaganap ang Asian Academy Creative Awards 2023 sa Singapore kung saan nominado si Arjo for Best Actor para naman sa series na ‘Cattleya Killer’ na nominado naman for Best Drama Series at Best Cinematography.

Wish naman ng fans na sana magkasama sila ng kanyang misis na si Maine Mendoza sa Singapore.

Bonggels!