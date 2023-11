Joshua, Julia balik-romansa

Nagbunyi ang JoshLia fans nang kumalat nitong Lunes ang balita na muling magsasama sa isang pelikula sina Joshua Garcia at Julia Barretto.

Muling nabuhayan ng loob ang mga tumatangkilik sa dating love team dahil inakala nga kasi nila na the end na ang tandem nina Josh at Julia matapos ngang maghiwalay ang dalawa years ago.

Ang tsika pa nga, ang box-office director na si Cathy Garcia-Sampana ang magdidirek ng nasabing pelikula.

Last 2020 pa ang huling movie ng JoshLia, ang ‘Block Z’, na tungkol sa zombie at nagsama rin sila sa super trending na music video ni Moira dela Torre na ‘Paubaya’ noong 2021.

Sabi nga ng isang netizen, “After KathNiel, ang JoshLia ang may magandang filmography. Their films are better than JaDine and LizQuen. Sayang lang ‘di masyado umariba tandem nila sa teleserye. Isa lang naging series nila sa primetime block. Sayang!”

Wala pang official announcement ang sinasabing magpo-produce ng reunion movie nila, ang ABS-CBN Film Productions Inc. (Star Cinema), pero ngayon pa lang sigaw ng fans, sobrang excited na sila rito at full support daw sila sa pelikula once mag-showing na ito sa mga sinehan.

Nakaabang na rin daw ang mga block screenings ng mga fan group ng JoshLia. Bongga!

Sabay-sabay magdarasal ang mga faney para lang matuloy ang reunion movie na ito ng JoshLia.

Siguradong maganda ito at for sure ay makakatulong ang pelikulang ito para tuluyang mapabalik ang mga tao na manood sa sinehan.

‘Yun na!