James nagpainit, nagbilad ng katawan

Shookt ang netizens sa pa-brief na photo ni James Reid nitong Lunes ng gabi.

Nag-post si James ng photos kung saan ipinakita niya ang imported brand ng underwear na kanyang iniendorso.

Nataranta ang netizens at panay zoom ng mga larawan ng singer-actor.

Naka-denim pants si James pero nakataas ang shirt at nakababa ng bahagya ang pantalon para ipakita ang brand name at logo ng suot niyang black briefs, kaya sight na sight ang kanyang yummy-licious na abs.

Heto nga ang tsika ng mga faney…

“Ganyan lang lagi James hahaha..”

“Parang ang bango-bango ni James!”

“Wooooohh ang hot.”

“Nambibigla ka naman.”

“Zoom, zoom, zoom lang.“

Ilan lang ‘yan sa mga nakakalokang komento sa mismong Instagram post ni James.

Ang bongga ni James sa pagpapainit niya sa social media dahil pati kami ay hindi nakatulog agad.

Hahaha! (Ogie Narvaez Rodriguez)