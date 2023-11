Isama sa listahan ang Bicol Express

Nang bumisita ang Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. (BBM) sa Estados Unidos kamakailan, nabanggit niya na pinag-aaralan ngayon ng gobyerno ang paggamit ng bagong likhang Maharlika Investment Fund (MIF) bilang dagdag na pondo para sa mga naglalakihang infrastructure projects ng kanyang administrasyon.

Ayon sa Pangulo, may listahan ng may 80 infrastructure projects na pinaplanong sa MIF kukuha ng dagdag na pondo para masimulan na ang mga ito.

Nagsalita na rin ang bagong president at CEO ng Maharlika Investment Corporation (MIC) na si Rafael Jose Consing sa mga pinaplanong proyekto na popondohan ng MIF.

Agad po nating pinanukala na isama sa listahan ng MIF projects ang proyekto para gawing moderno at mapaandar muli ang Bicol Express ng Philippine National Railways (PNR). May bansag na South Long Haul Project, ang muling pagbuhay sa Bicol Express ay isa sa mga prayoridad na infrastructure projects ng Pangulong BBM.

Swak na swak po ang muling pagbuhay ng Bicol Express sa pamantayan ng Pangulong BBM na dapat ay may malaking socioeconomic impact ang mga proyektong popondohan ng MIF. Ibig pong sabihin ay dapat na may malaking positibong epekto sa ekonomiya at maging sa kapakanan ng mga Pilipino ang proyekto.

Ilang beses ko na pong nabanggit sa espasyong ito ang malaking pakinabang na dala ng pagbabalik ng Bicol Express para sa kabuhayan ng mga Bicolano at ng mga nakatira sa mga karatig rehiyon ng Bicol.

Mula Metro Manila hanggang Daraga, Albay, marami ang mga commuter na makakagamit ng maginhawa, mabilis at abot-kayang transportasyon sa pamamagitan ng isang modernong Bicol Express.

Sisigla rin ang kalakalan sa pagitan ng Metro Manila at Bicol dahil ang mga freight train ng Bicol Express ay magbibigay daan para madala ng mabillis, ligtas at sa murang halaga ang mga produkto, gamit at iba pang kalakal sa pagitan ng dalawang lugar.

Ang MIF po ay nilikha para mapagpatuloy ang pagpapasigla ng ekonomiya ng hindi na kailangan pang lumobo pa ang utang ng gobyerno mula sa ibang bansa at mga foreign institutions.

Ito po ay binubuo ng pondong iniambag ng mga government financial institution tulad ng Land Bank at Development Bank of the Philippines (DBP) at gayundin ng Bangko Sentral.

Ang kita ng gobyerno mula sa mga korporasyon tulad ng Philippine Amusement and Gaming Corp. (PAGCOR) at iba pa ay iaambag rin sa MIF.

Karaniwan na pong kapag pinag-uusapan kung saan gagamitin ang MIF, ang laging nababanggit ay mga airport projects lalo na ang rehabilitasyon ng Ninoy Aquino International Airport (NAIA).

Maging si Ginoong Consing ay nagsabing kasama sa pinaplano niyang pondohan ng MIF ay ang mga airport projects.

Totoo naman pong malaki ang magiging pakinabang ng ating ekonomiya kung mapapaganda ang ating mga airport. Kasama na rin dito ang lalo pang paglakas ng industriya ng turismo sa bansa kung aayos ang serbisyo at gaganda ang mga pasilidad sa ating mga lokal at international na paliparan.

Pero marami rin pong makikinabang kung bubuhayin ang mga linya ng tren sa bansa, tulad ng Bicol Express. Mga Pilipinong minimum wage earner, mga estudyante, at mga maliliit na negosyante ang target na bigyan ng komportable, mabilis at ligtas na pagbibiyahe ng Bicol Express at iba pang rail system sa bansa.

Alam po nating mga ambisyoso at naglalakihang-proyekto ang tinatarget ng MIF. Pero sana po ay makasama sa mga makikinabang mula sa pondong ito ang mga karaniwang Pilipinong naghahangad lang na makaranas naman ng maginhawa, mabilis at ligtas na biyahe o ‘di kaya naman ay maihatid ang kanilang mga kalakal sa abot-kayang halaga gamit ang mga tren.