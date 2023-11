Hepe hugas-kamay sa pergalan

TODO-salag si Tanay Municipal Police Station (MPS) chief P/Lt. Col. Francisco Panisan sa operasyon ng malaking peryahan na front umano ng sugalan sa nasabing bayan.

Ito’y matapos niyang inguso si Tanay Mayor Lito A. Tanjuatco na siya umanong nagbigay ng permit para makapag-operate sa Barangay Plaza Aldea ang peryahan ng isang alyas ‘Elvira’.

“Binigyan kasi ‘yan ng permit to operate ng Mayor’s office” saad ni Panisan sa panayam ng Abante.

Gayunman, lumitaw na para lang sa mga rides at games ang ibinigay na permit to operate sa peryahan at hindi kasama rito ang 10 mesa ng color at drop ball na mga ilegal na sugal na dinudumog at kinahuhu­malingan ng mga residente.

Matatandaang nangako si Panisan na ipasasara niya ang sugalan sa peryahan pero hindi umano ito nangyari at sa halip ay pinabantayan pa niya sa isang mobile patrol at tatlo niyang pulis ang bungad ng peryahan noong Lunes nang gabi.

Nagtataka tuloy ang mga residente ng Tanay, Rizal kung bakit hindi kayang maipahinto o hulihin ni Panisan ang pasimuno ng ilegal na pasugalan na sina alyas ­‘Elvira’ at ‘Wud’.

Samantala, dinudumog din sa tabing kalsada sa Barangay San Isidro sa Taytay ang pergalan na pag-aari ng isang Pearly.

Kinakaladkad umano ni Pearly ang pangalan nina Police Lt. Col. Gayflor Pagala, officer in charge (OIC) ng Taytay police, Rizal Police Provincial Director Police Col. Felipe Maraggun at Calabrzon Police Regional Director Brig. General. Kenneth Lucas kaya hindi natitinag ang nasabing sugalan.

(Edwin Balasa)