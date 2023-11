IBANG klase talaga ang mga pagkaing Pinoy!

Aakalain n’yo bang kabilang sa mga nais ng mga foreign delegate na idulog sa kanilang pagkain sa idinaos na 31st Asia-Pacific Parliamentary Forum (APPF31) sa Pasay City noong November 25 ay ang sikat nating balut at durian?

Ibinuking ni Senate President Juan Miguel Zubiri na special request ito ng mga foreign delegate kay House Speaker Ferdinand Martin Romualdez na siyang host ng nasabing forum.

“They want to try balut and durian daw kasi nga sikat daw ang mga ito kahit sa ibang country. Ayaw nilang maiskupan kaya nirequest talaga nila na kasama yun sa mga pagkain,” dagdag ni Zubiri.

Si Zubiri ang chairperson ng APPF31 samantalang si Romualdez ang co-chairperson nito. ((Billy Begas)