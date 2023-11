GM Wesley So hawak tuktok ng standings

TUMULAK ng dalawang panalo at isang tabla si Super Grandmaster Wesley So upang hawakan ang no. 1 spot matapos ang round 6 ng Grand Chess Tour Circuit – Sinquefield Cup (Rapid) na nilalaro sa Saint Louis Chess Club sa Missouri, USA.

Pinisak ni 29-year-old So si GM Richrad Rapport ng Romania sa round 4, tabla naman kay GM Leinier Dominguez-Perez ng USA sa round 5 at muling nagwagi sa sixth kay US GM Levon Aronian.

Nakalikom na si Cavite-born So ng apat na puntos papasok ng round 7 sa event na may 10-player single round robin format, tatlong woodpushers naman ang magkakasalo sa no. 2 tampok sina GMs Fabiano Caruana ng Amerika, Dominguez-Perez at Maxime Vachier-Lagrave ng France na may tig-three points.

Dala ang bandila ng America, makakatapat ni So sa seventh round si Caruana, kailangan niya pang manalo upang mapalapit sa inaasam na korona sa event na nakalaan ang $350,000 total prize fund.

(Elech Dawa)