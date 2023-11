Hiniling ng mga economic manager ng gobyerno kay Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. na sertipikahang urgent ang apat na panukala na magpapalakas sa koleksiyon sa buwis upang matugunan ang panga¬ngailangan sa pondo sa ilalim ng panukalang pambansang budget sa 2024.

Sa press briefing sa Malacañang, tinukoy ni Finance Secretary Benjamin Diokno ang mga tax measures na nais nilang masertipikahang urgent partikular ang Passive Income and Financial Intermediary Taxation Act o Package 4 ng Comprehensive Tax Reform Program, ang panukalang batas sa value-added tax on digital services, ang Single-use Plastic Bags Tax Act at ang excise tax sa junk food and sweetened beverages.

Ang pagbubuwis aniya para sa single use plastic ay may kinalaman sa problemang kinakaharap ng bansa at ng buong mundo sa isyu ng climate change.

Wala pa aniyang tugon ang pangulo sa kanilang kahili¬ngan matapos na mailatag ito sa kanilang pulong sa Palasyo.

Batay sa panukalang national budget sa 2024, P5.768 trillion ang kabuuang halaga nito kung saan maraming mga proyekto at programa ang kailangang pondohan para maihatid ang mas mahusay na serbisyo sa mga Pilipino. (Aileen Taliping)