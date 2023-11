Dahil ba sa datung? Jackie Chan umatras sa pelikula with Lito Lapid

Ang bongga ng kuwento ni Senator Lito Lapid, na dapat pala ay magsasama sila sa isang bonggang project ni Jackie Chan!

Sa Christmas party ni Sen. Lapid para sa showbiz press, nasabi nga niya na kaya hanggang ngayon ay iba pa rin ang kilos at galaw niya, na markado ang mga action scenes niya, ‘yon ay dahil sa movie producer na si Jessie Chua, na noong bago-bago pa lang siya sa showbiz ay dinala siya sa Hong Kong para mag-training.

“Utang na loob ko `yon kay Jessie, na noong kinuha niya ako para magbida sa pelikula, pinapunta niya ako sa Hong Kong para mag-training ng mga action stunts.

“At sa fight instructor ni Jackie Chan niya ako pinaturuan. Kaya halos pareho kami ng galaw.

“Dapat magsasama kami ni Jackie sa pelikula. Pero noon kasi ginagawa niya ang ‘Drunken Master’. Sa next project sana niya ay magkasama kami.

“Nag-usap na sila ni Jessie. At schedule na lang ang aayusin. May napag-usapan na ngang presyo.

“Pero ang nangyari, biglang pumatok sa takilya ang ‘Drunken Master’. At noong binalikan ni Jessie ang manager ni Jackie, nag-iba na ang presyo.

“Masyado nang mataas ang talent fee ni Jackie, kaya hindi na kinaya ni Jessie. Kasi naging hit talaga ang ‘Drunken Master’.

“Nanghinayang nga ako. Sayang talaga na hindi natuloy ang movie namin. Eh, okey sana na magsama kami, kasi nga, pareho kami ng mga galaw, at halos magkasing-edad din kami,” kuwento ni Lito.

Kaloka naman na dahil lang sa biglaang pagsikat ni Jackie, hindi na natuloy ang napag-usapang proyekto, ha!

Naalala pa ni Sen. Lapid na nag-dinner pa sila noon sa isang restaurant sa Hong Kong para sa project sana nila.

“Oo, nag-meet kami, nagkita kami sa isang restoran. Sayang talaga,” sambit pa niya.

Anyway, ang bongga nga ni Sen. Lapid sa showbiz press, na palagi na ay mas inuuna talaga niya na makasama ang mga ito kapag ganitong kapaskuhan na.

“Gusto ko talaga na kapag may Christmas party, ang showbiz press ang inuuna. Malaki ang utang na loob ko sa inyo. Kayo ang nakasama ko sa mahabang panahon noon.

“Malaki ang naitulong niyo sa akin, at masaya ako sa inyo. Kaya kapag ganitong pagkakataon, kayo talaga ang naiisip ko,” sabi na lang ni Sen. Lapid.

Anyway, mapapanood nga si Sen. Lapid sa ‘FPJ’s Batang Quiapo’ at bongga nga ang tandem nila ni Lorna Tolentino, ha! Nabuo nga ang love team nilang PriManda, na pinagsamang Primo at Amanda.

Bongga! (Dondon Sermino)