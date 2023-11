Bea De Leon, Choco Mucho winalis Gerflor Defenders

MADALING giniba nina Bea De Leon at ng Choco Mucho Flying Titans ang Gerflor Defenders para sa dominanteng 25-16, 25-17, 25-11 pambubugbog upang mapanatili ang solo second spot papasok ng Final Four sa 6th Premier Volleyball League (PVL) second All-Filipino Conference sa PhilSports Arena sa Pasig City, Martes.

Itinanghal na Best Player si Bea sa kinolektang 13 points mula sa anim na atake, limang blocks at dalawang aces, habang may tig-anim na ambag sina Isa Molde at Aduke Ogunsanya.

Nagpamahagi naman si Deanna Wong ng 17 excellent sets sa larong tumagal lamang ng 1 oras at 20 minuto.

Muli namang halimaw ang laro ni high-flying spiker Sisi Rondina na may 17 puntos mula sa 14 atake, dalawang aces at isang block, gayundin ang produksiyon sa siyam na excellent digs at pitong excellent receptions para dalhin sa 9-1 kartada ang koponan.

Siguradong pasok na sa semifinals ang Choco Mucho na naghahanap na lamang ng pwestuhan kasama ang nangungunang Creamline Cool Smashers at Chery Tiggo Crossovers, na naglalaban pa kagabi habang isisnusulat ang balitang ito.

(Gerard Arce)