Posibleng mapirmahan ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sa kalagitnaan ng Disyembre ang 2024 General Appropriations Act (GAA) bago bumiyahe sa Japan.

Ito ang inihayag sa press briefing sa Malacañang ni Finance Secretary Benjamin Diokno nitong Martes.

Ayon kay Diokno, aprubado na ang panukalang pambansang budget para sa susunod na taon at itinakda na ang pulong ng conference committee sa unang araw ng Disyembre.

Kumpiyansa ang kalihim na mayroong sapat na panahon para ito maplantsa bago pirmahan ng presidente.

“Malamang kasi na-approved na kasi yung budget eh so they will go into conference committee by December first, so there’s enough time bago umalis ang Presidente,” ani Diokno.

Ang 2024 panukalang budget ay nagkakahalaga ng P5.768 trilyon na tinawag na post-pandemic budget at gagamitin ito para tutukan ang pagpapahusay at pagpapalakas sa edukasyon, sistemang pangkalusugan, pagpapalakas sa militar, imprastruktura, agrikultura, transportasyon at seguridad sa pagkain ng mga Pilipino. (Aileen Taliping)