4 todas sa banggaan ng motorsiklo, van

NASAWI ang apat na katao makaraang araruhin ng isang pampasaherong van ang dalawang motorsiklo sa Kabacan, North Cotabato noong Lunes.

Kinilala ni Police Major Maxim Peralta, hepe ng Kabacan Municipal Police Station (MPS) ang mga biktima na sina Mohaimen Bangkailan at Nasser Mansag Cadulong, kapwa nasa hustong gulang at mga driver ng da­lawang motorsiklo.

Hindi rin nakaligtas sa nasabing insidente ang mga angkas nilang sina Almina Bangkailan at Kalya Sacanda, kapwa nasa hustong gulang.

Samantala nasa kustodiya na ng Kabacan MPS ang suspek na si Marcelino Zacharias, driver ng pampasaherong van, habang inihahanda ang mga kaso laban dito.

Sa ulat, tinatahak ng dalawang motorsiklo ang kahabaan ng national highway sa Barangay Kayaga nang masalubong nila ang pagewang-gewang na van at salpukin ang mga ito bandang alas-8:16 nang gabi.

Sa lakas ng banggaan, tumilapon ang mga sakay ng dalawang motorsiklo. Dinala sila sa ospital ng mga rumespondeng tauhan ng pulisya at mga rescue worker pero idineklara silang dead on arrival dahil sa tindi ng mga tinamong pinsala sa ulo at latawan.

Inaalam ng pulisya kung nakainom ng alak ang drayber ng van nang mangyari ang aksidente.

(Edwin Balasa)