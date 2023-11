HINDI lang isa kundi tatlong magkapatid ang sabay-sabay na naging doktora matapos nilang pumasa sa 2023 Physicians Licensure Examination.

Sila ang Madjid sisters – ang kambal na sina Ayeza at Zerfa-Nishreen, 25 anyos at ang nakababata nilang kapatid na si Dana, 24 anyos na pawang nagtapos ng medicine sa San Beda University.

Proud mommy naman si Dhez Asaali dahil sabay-sabay na naabot ng kanyang mga anak ang kanilang pangarap.

“Alhamdulillah! Congratulations mga anak for passing the Physicians Licensure Exam 2023! We are all so proud of you,” aniya sa Facebook post nito.

Samantala, nagbigay naman ng simpleng mensahe si Mommy sa mga kapwa nila magulang na may mga pinag-aaral na mga anak.

“Malaki talaga ang factor ng parents’ support para hindi maramdaman ng bata na mag-isa siya. Suportahan natin sila at iparamdam natin sa kanila na nasa tabi lang nila tayo anuman kahit na anong mangyari,” ani Mommy Dhez. (Issa Santiago)