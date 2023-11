Walang paki sa intriga: Herlene suportado si Rob

In fairness, kahit na-link sila sa isa’t isa ay walang pakialam si Herlene Budol na sinuportahan ang ‘Shake, Rattle & Roll Extreme’ movie ni Rob Gomez!

Wala ngang paki sa intriga si Hipon Girl at talagang nagpunta siya sa premiere night ng pelikula ni Rob noong Sunday sa Market! Market! Cinema sa The Fort, BGC.

Na-late nga lang si Herlene dahil galing pa raw siya sa lugar nila sa Rizal at na-traffic nga raw siya.

Tsika ni Herlene, nakapangako siya kay Rob na manonood ng premiere night ng ‘Shake, Rattle & Roll Extreme’ kaya kahit na-traffic daw siya ay tumuloy pa rin siya sa Market! Market!

“Nangako po ako kay Rob at kahit na-traffic po ako, tumuloy pa rin ako. Support ko po ito kay Rob dahil napakabait niyang tao,” sey ni Herlene.

Ang bongga lang ni Herlene dahil ang sexy niya sa red backless top na suot niya, ha!

Anyway, nasa third episode si Rob ng ‘Shake, Rattle & Roll Extreme’, ang ‘Rage’ kaya napanood ni Herlene ang mga eksena ng naging leading man niya sa ‘Magandang Dilag’ at pinuri-puri nga niya ang binata.

“Magaling po si Rob kaya sana suportahan po natin ang ‘Shake, Rattle & Roll Extreme’ on November 29,” tsika pa ni Hipon Girl.

Sey naman ni Rob, sobrang appreciated niya ang suporta ni Herlene sa kanilang pelikula.

“The best pong makisama si Herlene. Thankful po ako at nagpunta siya sa premiere night ng

‘Shake, Rattle & Roll Extreme’. Salamat din kasi pino-promote niya ang movie namin,” tsika naman ni Rob.

‘Yun na! (Jun Lalin)