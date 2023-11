Walang magli-link: Kyle BFF daw ni AC

Proud besties ni AC Bonifacio sina Kyle Echarri at Leon Barretto noong Linggo.

Dalawa lang sila sa matatalik na kaibigan ni AC na full support at um-attend ng gala night ng ‘Shake, Rattle & Roll Extreme’ sa Ayala Malls Market! Market!

Nakita ko pang humahangos ang dalawa with some friends papasok sa Cinema 1. Gusto raw talaga nilang mapanood ang movie ng BFF nila.

Hindi naman mapapahiya si AC sa kanyang invited guests kasi magaling siya as kikay na dancer-influencer sa ‘Mukbang’ episode ng ‘Shake, Rattle & Roll Extreme’.

Tuwang-tuwa sina Kyle at Leon sa performance ng kaibigan. Napaka-natural daw umarte ng young actress. Very Gen Z ang atake ni Direk Jerrold Tarog kaya bet na bet Ito ng mga bagets.

Puring-puri rin ng press ang young actress sa horror movie ng Regal Entertainment, Inc.

Bukod kay AC, present din ang iba pang cast ng pelikula with their families and friends.

Napanood na namin ang inaabangang movie at isa ito sa mga matitinong Pinoy horror movie na napanood namin and siguradong papatok ito sa manonood.

Bet namin ang tatlong episodes at talaga naman nanakot ng bonggang-bongga ang trilogy movie na ito.

Winner rin ‘yung first episode na pinagbibidahan ni Iza Calzado at ang last episode with Jane de Leon.

Kahit sa social media ay puro positive ang feedbacks na mababasa sa comment section ng official trailer nito.

Showing na ang ‘Shake, Rattle & Roll Extreme’ on November 29 in cinemas nationwide. (Ogie Narvaez Rodriguez)