Viva Pirata! Lyceum pakay idispatsa ang San Beda University

Mga laro Martes:

(Mall of Asia Arena)

1:30pm — Mapua (1) vs CSB (4)

3:30pm — LPU (2) vs San Beda (3)

(**Mapua, Lyceum twice-to-beat)

SISIKAPIN ng No. 2 seed Lyceum of the Philippines University (LPU) Pirates na makuha agad ang panalo pagharap nila sa mabalasik na San Beda University (SBU) Red Lions sa semifinals ng NCAA Season 99 men’s basketball tournament sa Mall of Asia Arena ngayong Martes.

Ito’y para sumampa na ang Intramuros-based squad LPU sa finals, pero kailangan nilang humugot ng pwersa kina Mclaude Guadana at John Barba para makuha ang inaasam na panalo.

Magsisimula ang banatan sa alas-3:30 ng hapon pagkatapos ng bakbakan sa pagitan ng Mapua at College of Saint benilde sa ala-una ng hapon.

May tangan na twice-to-beat advantage ang Pirates matapos lumanding sa pangalawang pwesto pagkatapos ng 18-game double round robin.

Nahablot ng Pirates ang bonus nang talunin nila ang Arellano University 98-86 sa huli nilang laro sa eliminations.

“We earned the twice-to-beat, but the job is not done,” saad ni Pirates head coach Gilbert Malabanan.

Nagpasiklab sina Guadana at Barba nang ilaglag nila ang Chiefs, nagtala sila ng tig-17 points para sa panalo ng LPU.

Subalit hindi basta makukuha ng LPU ang panalo dahil tiyak na dadaan sila sa butas ng karayom.

Mabangis ang Red Lions ngayon, pakay nilang pahabain ang kanilang winning streak sa lima.

Kakapitan ng San Beda sa opensa si Jacob Cortez na nagtala ng team-high 17 markers nang talunin nila ang Letran, 77-68 sa huli nilang laban.

(Elech Dawa)