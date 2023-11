Binigyan-diin ni House Deputy Speaker at Las Piñas City Rep. Camille Villar ang kahalagahan na maalagaan ang mga ina at sanggol.

Sa katatapos na National Buntis Assembly, sinabi ni Villar na isinusulong nito sa Kongreso ang iba’t ibang panukala upang matulungan ang mga ina at kanilang sanggol at maibsan ang kanilang mga kinakaharap na hamon.

“From pregnancy to rearing their young, mothers face unimaginable risks such as maternal and neonatal morbidity and mortality, under nutrition and malnutrition of their offspring, among other socio-economic factors,” sabi ni Villar na mayroon ding dalawang anak.

Kasama sa isinusulong ni Villar ang House Bill 5684 na nagbabawal sa anumang health institution o maternity lying-in na tanggihan ang mga manganganak na.

Iginiit din niya ang kahalagahan ng mga midwife upang mapangalagaan ang mga ina at kanilang sanggol upang bumaba ang bilang ng mga namamatay. (Billy Begas)