Vice, Paolo walang patalbugan, good vibes ang collab

Trending agad at umulan ng good vibes ang pagsasama nina Vice Ganda at Paolo Ballesteros, ha!

Ni-launch nitong Lunes ang TV commercial ng dalawa para sa isang sikat na fast food chain.

At ilang oras pa lang itong naka-post sa social media ay humamig na ng nakapakalaking number ng views.

“Perfect ‘yan for the Madlang People,” sey ni Vice. “Even better for the Dabarkads,” sagot naman ni Paolo.

“Let’s EAT,” sey ni Paolo at sinundan ni Vice ng, “It’s Showtime,” dagdag ni Vice.

“LOVE THE ENERGY!!!! Noontime show crossover, LGBT Hosts,” komento ng isang super happy fan ng dalawa.

“Wow! Seeing these two in one commercial is priceless!”

“A very good job to the person who conceptualized this collaboration!”

Sigaw ng netizens, sana isang malaking pelikula naman ang pagsamahan ng dalawang icons.

Bet ng fans na mag-collab ang dalawa para sa Metro Manila Film Festival 2024.

‘Yun Na!