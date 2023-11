Ubusan ng lakas, pahabaan ng resistensiya! Jan Paul Morales, Ronald Oranza, iba pa papadyak sa National Cycling Championships

INAASAHAN ang muling pag-aagawan nina Jan Paul Morales at Ronald Oranza sa korona sa pagsasagawa ng PhilCycling National Championships para sa Road 2024 na itinakda sa mas maagang iskedyul simula Pebrero 5 hanggang 9 sa pagtahak sa panibagong pangunahing hub ng sport sa Tagaytay City.

Ito ang inihayag ni PhilCycling at Philippine Olympic Committee (POC) President Abraham “Bambol” Tolentino nitong Lunes, na idinagdag ang qualifiers para sa Nationals ay ibabase sa mga major domestic at sanctioned races sa 2023.

“Ang maagang iskedyul ay upang bigyan ang ating mga pambansang coach ng karagdagang window para sa paghahanda para sa 2025 Southeast Asian Games at 2026 Asian Games, na, sa unang pagkakataon, ay magse-set up ng mga qualifying event hindi lamang para sa pagbibisikleta kundi sa lahat ng sports,” sabi ni Tolentino.

Binigyang-diin din ni Tolentino na palalakasin ng PhilCycling ang national track team para sa kalalakihan at kababaihan habang inaabangan ng federation ang isang indoor 250-meter velodrome na malapit nang tumaas sa Tagaytay City.

Ang resulta ng Philippine National Games (PNG) at Batang Pinoy sa susunod na buwan din sa Tagaytay City ay bahagi ng criteria para sa qualification para sa National Championships.

Tampok ang mga kumpetisyon sa Criterium, Individual Time Trial at Individual Road Race para sa Men and Women in Youth (under 16), Juniors (17-18), Under 23 at Elite na mga kategorya.

Magiging seeded ang top 10 finishers sa bawat event sa 2023 Nationals sa Road championship sa susunod na taon gayundin ang Top 25 sa PNG-Batang Pinoy races sa Disyembre.

Ang nangungunang 25 riders sa sanctioned race sa 2023 ay bibigyan din ng ranking points para sa pagsasaalang-alang sa National Championships na magtatakda ng maximum na 90 riders sa Individual Road Race at 60 siklista bawat isa sa ITT at Criterium para sa lahat ng kategorya.

Iaanunsiyo ang listahan ng mga qualifier pagkatapos ng PNG at Batang Pinoy.

(Lito Oredo)