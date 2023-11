Trabaho para sa mga senior ikinasa

MAY alok na trabaho ang pamahalaang lokal ng Maynila para sa mga senior citizen na nais pang maghanapbuhay.

Ayon kay Manila Mayor Honey Lacuna, maaari pa ring kumita ang mga senior sa mga trabahong inaalok ng public employment service office (PESO).

Walang dadalhin na anuman ang mga aplikanteng senior, ayon pa sa alkalde.

Bukod sa job fair na inaalok ni PESO chief Fernan Bermejo sa iba’t ibang lugar, nagbibigay din ng trabaho ang mga help desk ng pamahalaang lungsod tuwing magdaraos ng “Kalinga sa Maynila” sa mga barangay.

Bukas ito sa mga college level at graduate ng high school, college at tech-voc. Tinatanggap din ang mga senior na may mga kapansanan o mga person with disability (PWD).

“Malugod po naming kayong iniimbitahan na dalawin po ninyo ang ating mga job fair. Bukas po ito sa inyong lahat at lahat ng kailangan ninyo ay naroon na. Maski po hindi makasulat, ang PESO na po ang magsusulat sa bio-data para sa inyo,” ayon kay Lacuna. (Juliet de Loza-Cudia)