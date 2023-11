KABILANG sa listahan ng ‘Best Meat Soups in the World’ ang sinigang na baboy, bulalo at tinolang manok na ilan lang sa mga paboritong ulam ng mga Pinoy.

Lumanding sa 11th spot ang sinigang na baboy na may ranking na 4.5 habang pang-17 naman ang bulalo sa 4.4 rating sa listahan ng 50 best meat soup sa mundo.

Ayon sa kilalang food blog na TasteAtlas, pang-30 naman ang tinolang manok sa mga pinakamasarap na meat soup sa mundo na may rating na 4.2.

Nanguna sa listahan ang coconut soup na tom kha gai ng Thailand at rawon ng Indonesia na parehong nakakuha ng 4.7 rating.

Bukod sa nasabing mga lutuing Pinoy, sikat din sa buong mundo ang adobo, kare-kare at lechon na hinahanap-hanap na ng mga turista sa sandaling matikman na nila ang mga ito. (Issa Santiago)