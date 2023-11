Nagtungo sa Farmers Market sa Cubao, Quezon City sina Speaker Ferdinand Martin Romualdez at House Deputy Majority Leader for Communications Erwin Tulfo upang silipin ang presyo ng mga pangunahing bilihin at matignan kung sumusunod ang mga nagtitinda sa suggested retail prices (SRP).

“We want to make sure that traders do not take advantage of the holiday season to jack up prices of basic commodities. The Christmas season is meant to be a time of giving and compassion, and we want to make sure that prices of goods are affordable to a great majority of our people,” sabi ni Romualdez.

“Unang-una, dapat abot-kaya ang bigas at iba pang Noche Buena items. Dapat ang (presyo ng) gulay tulad ng sibuyas, bawang, kamatis, repolyo at iba pa ay maaabot ng ating mga kababayan. We appeal to retailers to follow the SRP,” dagdag pa ni Romualdez.

Sinabi ni Romualdez na ang Kamara de Representantes ay mayroong oversight function at ginagamit nila ito upang matiyak na makatwiran ang presyo ng mga bilihin.

“Our primary task here is to protect people’s welfare by providing them with the most affordable goods in the market,” sabi pa ni Romualdez. “It is a reaffirmation of our commitment to ensuring fair pricing and protecting consumers’ interests by fighting hoarding and exorbitant prices.”

Hinimok naman ni Tulfo ang mga nagtitinda na tiyakin na sila ay mayroong sapat na stock ng mga Christmas food product at ibenta ito sa tamang presyo. (Billy Begas/Eralyn Prado)