Richard cute Boracay bonding sa mga anak

Nag-post nitong Monday ng pictures nila ng mga anak na sina Zion at Kai si Richard Gutierrez na kuha sa Boracay.

Marami nga ang nagsabing cute ang bonding ng mag-aama sa Boracay.

May mga nagsabi rin na ang yummy ni Richard dahil topless siya sa dalawang pictures.

Sa unang pic kasi ay kita pa ang isang nipple ng Kapamilya action star, ha!

Anyway, marami nga ang natuwa sa muling pagbo-bonding ng mag-aama.

Eh pare-pareho silang mahilig mag-beach kaya siguradong nag-enjoy sila sa Boracay.

May ibang mga nag-message naman sa amin at nagtatanong kung hanggang kailan sina Richard, Zion, Kai sa Boracay?

Well, nakauwi na sila ng Monday afternoon.

Kuwento ng isang tinanong namin, Thursday pa umalis pa-Boracay ang mag-aama.

Actually kasama nilang nag-Boracay sina Elvis at Alexa Gutierrez at ang mga anak ng mag-asawa na sina Aria at Ezra.

Barkada raw kasi nina Zion, Kai sina Aria, Ezra kaya ang saya ng kanilang Boracay vacation.

So cute and bongga!