“FINALLY, this is it. Graduate na ako sa college!”

ITO ang buong pagmamalaking idineklara ng aktres na si Heaven Peralejo na sa kabila ng kanyang pagiging abala sa showbiz ay sinilkap niya talagang makapagtapos ng pag-aaral.

Nakapagtapos ng business degree ang seksing Viva artist.

Ibinahagi ni Heaven sa kanyang Instagram ang ilang litrato at video ng naganap na graduation niya sa Southville International School, kung saan siya nagtapos sa kursong Business Management.

Double celebration ito kay Heaven dahil 24th birthday rin niya.

“Starting my 24th year with a degree as I officially march as a graduate. On to bigger and better things,” anang aktres.

Nakilala si Heaven nang maging housemate siya sa bahay ni Kuya sa “Pinoy Big Brother”.

Kamakailan ay nakakuha siya ng award bilang Best Actress in a Leading Role sa 39th Luna Awards para sa kanyang papel sa MMFF 2022 entry na “Nanahimik ang Gabi”. (Issa Santiago)