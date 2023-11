Nakakolekta ng P21.06 bilyon na buwis ang Philippine Ports Authority (PPA) sa loob ng 10 buwan.

Ito ang iniulat ng PPA sa Malacañang bilang resulta ng mga ipinatupad na mga pagbabago sa polisiya ng ahensiya.

Ayon kay Eunice Samonte, tagapagsalita ng PPA, ang nabanggit na halaga ay pinakamalaking kolek¬siyon ng ahensiya simula noong 1974 at inaasahang tataas pa ito hanggang Disyembre.

“Tayo po ay nakapagtala ng P21.06 billion reve¬nue — ito po ay sa nakalipas na sampung buwan ng taong 2023. And we attribute this sa good go-vernance ni PPA General Manager Jay Santiago at sa mga policy changes na ipinatutupad ng PPA,” ani Samonte.

Bumabalik na aniya sa pre-pandemic level ang sitwasyon at operasyon sa mga pantalan sa bansa at marami ng mga pasaherong gumagamit ng mga pier sa kanilang paglalakbay.

Sinabi ni Samonte na maging ang mga barkong pang-internasyunal ay tuloy-tuloy ang pagdating sa bansa na indikasyong masigla ang operasyon ng mga pantalan sa Pilipinas.

Dahil aniya sa magandang koleksiyon ng PPA, maraming ginagawang proyekto si Santiago para sa mas magandang serbisyo sa buong bansa.

“Mayroon tayong ongoing projects kabilang di¬yan ang 74 implementing projects — mayroon tayong 36 projects sa Lu-zon, 19 sa Visayas at 19 sa Mindanao. So tuloy-tuloy po ang pagbibigay-serbisyo ng PPA sa buong bansa,” dagdag ni Samonte. (Aileen Taliping)