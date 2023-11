Nirerespeto ni Vice President Sara Duterte ang desisyon ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. na pag-aralan ang pagbabalik ng Pilipinas bilang miyembro ng International Criminal Court (ICC).

“We all should respect the position of the presi¬dent. Being the chief architect of foreign policy, ‘yon po lahat dapat ang position natin lahat,” saad ni Duterte matapos itong dumalo sa 31st National Children’s Month Culminating Program sa Manila Hotel nitong Lunes.

Gayunman, sinabi ng bise presidente na patuloy silang makikipag-ugnayan sa Department of Justice upang itulak ang posisyon ng kanilang pami-lya laban sa pagbabalik sa hurisdiksyon ng ICC.

“We will continue to reach out to the Department of Justice regarding our position on this matter. We will lay down the legal basis of our position with the DOJ,” ani Duterte.

Kasabay nito, sinabi naman ni Senador Ronald “Bato” dela Rosa na mahabang proseso pa ang pagbabalik ng Pilipinas sa pagiging miyembro ng ICC dahil kailangang ratipikahan muli ng Senado ang Rome Statute.

Sa ngayon aniya ay resolusyon pa lamang ang inihain sa Kamara de Representantes na humihimok kay Pangulong Marcos na bumalik ang Pilipinas sa pagiging miyembro ng ICC.

Nagpasabi na si Senadora Risa Hontiveros na posible siyang maghain ng kahintulad na resolusyon sa Senado.

“Anybody can file a resolution but the question is will it be adopted by the majority and becomes the sense of the Senate? We will see because we have 24 independent republics in the Senate and we have our own personal stand as to this matter,” paliwanag ni Dela Rosa.

Noong nakaraang linggo, bagama’t sinabi ng pangulo na kontra siya na mga dayuhan ang mag-imbestiga sa giyera kontra droga, sinabi naman nitong pag-aaralan niya ang usapin sa pagbabalik sa ICC.

“Should we return under the fold of the ICC? So that is again under study. So we’ll just keep looking at it and see what our options are,” ani Marcos.