Umabot na sa kabuuang P1.2 bilyon ang naibigay na regalo sa mga Pilipino na umabot sa edad na 100 mula ng maipasa ang Centenarians Law noong 2016.

Ayon kay Quezon City Rep. Marvin Rillo, miyembro ng House Committee on Appropriations, 12,186 Pilipino na ang nabigyan ng P100,000 cash gift mula noong ipatupad ang Centenarian law hanggang noong Setyembre 2023.

“We wish to assure Filipinos who are nearing a century old that Congress is absolutely committed to keep up the annual appropriations for their cash grant,” sabi ni Rillo. “In fact, we’ve earmarked another P186 million for the cash gift in the 2024 national budget.”

Hinimok din ni Rillo ang mga lokal na pamahalaan na magbigay din ng sarili nilang P100,000 sa mga centenarian sa kanilang lugar kung hindi pa nila ito ginagawa.

Sa ilalim ng Centenarians Law of 2016 (Republic Act 10868) ang bawat Pilipino na umaabot sa edad na 100 ay makaka-tanggap ng P100,000 tax-free gift mula sa national government. May matatanggap din itong congratulatory letter mula sa pangulo ng bansa. (Billy Begas/Eralyn Prado)