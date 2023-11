Nueva Ecija Capitals pasiklab agad sa PSL

WALANG inaksayang panahon ang Nueva Ecija Capitals matapos agad ilabas ang kanilang championship form nang talunin ang JT Taipan Bulacan, 109-67, sa Pilipinas Super League sa FilOil EcoOIl Centre nitong weekend.

Matapos mabigong ipagtanggol ang korona sa Maharlika Pilipinas Basketball League, ang Capitals mula sa Nueva Ecija ay agad na nagtrabaho sa kanilang unang laro sa PSL at madaling itinapon ang Taipan upang ipabatid ang adhikain sa titulo sa pinakamabilis na lumalagong nationwide basketball tournament sa ilalim ni league commissioner at PBA legend Allan Caidic.

Ipinakita ng Capitals ang kanilang balanseng lakas na may limang manlalaro na nagtatapos sa double figures.

Nanguna si Nathaniel Cosejo na may 16 puntos, sinundan ng mainstay na si Jessie Collado, na may 13 markers sa isang near perfect shooting mula sa field (6-of-7).

Nag-ambag si Will McAloney ng 11 puntos at limang rebounds, samantalang sina Harvey Pagsanjan at Kriss Gurtiza ay nagtala ng tig-10 puntos para sa Capitals. .

Nagpakita ng kabuuang dominasyon ang Capitals sa halos lahat ng departamento nang gumawa sila ng 62 puntos sa loob ng shaded lane kumpara sa 16 lamang para sa Taipan.

Bilang isang koponan, mas mahusay ding naglaro ang Capitals, naglabas ng 31 assists, 17 higit pa sa kanilang mga karibal, habang dinaig din ang Taipan, 45-29.

Kasama rin sa Nueva Ecija sa winning parade ang 1Munti, na tinalo ang Misamis Oriental, 82-69.

Si John Cantimbuhan ay may double-double performance na 18 points at 11 assists para hawakan ang 1Munti, na humakot din ng 20 points kay James Ingles at 10 points kay Kenneth Balbuena.

