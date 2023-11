Nikki, Mon nanginig sa parangal

Big winners ang mga pelikulang ‘Blue Room’, ‘Family Matters’, na nag-tie nga bilang mga Best Film.

Wagi ring Best Director para sa ‘Family Matters’ si Nuel Crisostomo Naval.

At Best Actor naman si Elijah Canlas para sa ‘Blue Room’.

Sina Janine Gutierrez (Bakit ‘Di Mo Sabihin?), Max Eigenmann (12 Weeks) ang nag-tie sa Best Actress.

Nasungkit naman ni Nikki Valdez ang Best Supporting Actress para sa ‘Family Matters’ at si Mon Confiado ang Best Supporting Actor para sa ‘Nanahimik ang Gabi’.

Nakakatuwa nga ang dalawa na pagdating sa backstage ay nanginginig pa rin ang mga kamay, sa sobrang tuwa. Hindi raw nila inasahan na magwawagi sila. Kaya super kabado, at tila pansamantala silang natulala nang tawagin ang mga pangalan nila.

Si Mel Mendoza del Rosario ang nanalong Best Screenplay para sa ‘Family Matters’ at si Moises Zee ang nagwaging Best Cinematography para sa ‘Nanahimik ang Gabi’.

Si Marxie Maolen Fadul ng ‘Blue Room’ ang nanalong Best Production Design. Si Vanessa de Leon ang Best Editing para sa parehong pelikula.

Panalo sina Jazz Nicolas, Mikey Amistoso ng ‘Blue Room’ bilang Best Musical Score. Sina Andrea Teresa Idioma, Emilio Bien ng ‘Nanahimik ang Gabi’ ang nag-uwi ng Best Sound.

Dumalo naman sina Snooky Serna, Niño Muhlach para tanggapin ang Movie Icon award. Si Andres Muhlach ang naging representative ni Aga Muhlach para sa parehong karangalan.

Sina Herbert Bautista, Coco Martin, Piolo Pascual ang tumanggap ng Isah V. Red Award.

Si entertainment columnist, former TV host, and content creator Aster Amoyo ang tumanggap ng Joe Quirino Award for her invaluable contributions to the entertainment industry.

At si Ed de Leon was honored with the Manny Pichel Award for his exceptional work in the field.

Viva Films was named Producer of the Year, while MavX Productions was recognized as the Rising Producer of the Year.

Ang awards night ay dinirek ni Erik Quizon.

At ang bongga-bonggang panoorin ng mga host na sina Piolo Pascual, Iza Calzado.

At siyempre, pinabongga ng mga performers na sina Pops Fernandez, Darren Espanto, Erik Santos, Jamie Rivera, and P-pop group Calista ang 6th The Eddys.

Ang 6th The Eddys ay suportado ng Beautederm, Globe Telecom, Shopee.

Ang auditing firm of Juancho Robles, Chan Robles & Company, CPAs, served as vote auditor.

Presented by SPEED in partnership with Airtime Marketing Philippines as producer.

Ang 6th The Eddys ay may delayed telecast on December 2 on A2Z.

Anyway, maraming salamat sa mga kaibigan na sumuporta tulad ni Ms. Mhae Sarenas ng Echo Jam Entertainment Productions, Ms. Angeli Pangilinan Valenciano para sa Sound Check, Miss Rei Anicoche Tan ng Beautederm. (Dondon Sermino)