Napakasakit Kuya Eddie! Jamie Malonzo sapol ng wrist injury dahil sa masamang bagsak sa dakdak

HINDI pa halos nakakapagbanat ng buto sa court si Jamie Malonzo, balik na naman sa injury list ng Ginebra ang high-flying forward.

Nasa sidelines lang si Malonzo sa 90-87 come-from-behind victory ng Gin Kings kontra Blackwater sa PhilSports Arena nitong Linggo.

Inabot ng wrist injury ang winger nang mapasama ang bagsak matapos ang fastbreak dunk sa 107-102 win laban sa Rain or Shine noong Biyernes.

Naitukod niya ang kamay pagbagsak, pero tumama rin ang mukha sa sahig ng Smart Araneta Coliseum.

Namaga ang kanyang labi.

“You can see he has a fat lip on his mouth and he hurt his wrist when he was falling,” paliwanag ni coach Tim Cone. “The wrist was the reason he didn’t play.”

Unang salang ni Malonzo sa PBA Commissioner’s Cup ang Elasto Painters game, nagsumite ng 11 points mula 5 of 12 shooting, may 4 assists sa kulang 25 minutes.

Wala si Malonzo sa first two games ng Gins sa season habang nagpapagaling mula back injury na nakuha sa FIBA World Cup noong September nang mapasama din ang bagsak kontra South Sudan.

Sa Linggo pa ang susunod na laro ng Ginebra (3-1) laban sa Terrafirma.

“We are hoping that by Sunday, he should be fine and ready to go,” dagdag ni Cone. (Vladi Eduarte)