Naninibago pa si pogi! Damian Lillard dehins pa sanay makasagupa dating team na Blazers

NANIBAGO si Damian Lillard sa una niyang laro laban sa dating team, at nagmukhang matatambakan pa ang Milwaukee Bucks sa ini-host na Portland Trail Blazers nitong Linggo.

Binaligtad nina Giannis Antetokounmpo ang sitwasyon, at tinapos ng Bucks ang biggest comeback sa higit isang dekada.

Nagtistis si Antetokounmpo ng 33 points, 16 rebounds at 6 assists, sinegundahan ni Lillard ng 31 points, at tinalo ng Milwaukee ang Portland 108-102.

Ibinalik ni Giannis ang tiebreaking tip-in 18 seconds na lang sa laro, sinelyuhan ng apat na free throws sa final 10 1/2 seconds ni Lillard ang panalo.

Sa Blazers ginugol ni Lillard ang first 11 seasons ng career bago nag-request ng trade nitong offseason at napadpad sa Milwaukee.

“Once I walked in, I saw a lot of familiar faces,” ani Lillard pagkatapos ng laro. “I thought about going to the visitors’ locker room for a second. I was like, ‘Man, this is a little bit different.’”

Weird daw pagtapak niya sa court pero nang magsimula ang laro, kayod na siya para sa bagong team.

Iwan ang Bucks 81-55 kaagahan ng third quarter.

Noong Noember 26, 2012, binura nila ang 27-point deficit para talunin ang Bulls 93-92.

Namuno sa Blazers ang 22 points ni Jerami Grant, may 18 points, 12 assists si Malcolm Brogdon.

Tabla ang laro 39 seconds na lang, sablay ang 3 ni Lillard at niluwa rin ng basket ang putback ni Bobby Portis. Pero naroon si Giannis at tinapik pabalik ang bola 104-102 Bucks.

Pwedeng ibuhol muli ng Portland nang matawagan ng foul si Antetokounmpo. Nag-challenge ang Milwaukee, nabaligtad ang tawag.

(Vladi Eduarte)