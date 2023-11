MAHIGIT sa 17,000 mga kapuspalad na bata ang pinasaya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., matapos niyang pangunahan ang pamamahagi ng regalo sa mga ito sa Malacañang Kalayaan Grounds noong Linggo ng umaga.

Kasama ni PBBM na namahagi ng mga regalo si First Lady Louise Araneta-Marcos sa ilalim ng programang “Balik Sigla, Bigay Saya” program.

Magkakasabay din na ginawa ang gift-giving sa iba’t ibang lugar sa bansa kung saan nakibahagi rin ang Presidential son na si Vini.

Sa kanyang talumpati, inalala ng Pangulo ang nakalakihan niyang ginawa ng kanyang amang si dating Pangulong Marcos na nagpapasaya ng mga bata sa Malacañang tuwing Pasko kaya itinuloy niya ito.

Ang Pasko aniya ay para sa mga bata kaya masaya siyang nakikita ang ngiti at kasiyahan ng mga ito sa ganitong okasyon.

“We all know that Christmas is really about the children. And we always have a Merry Christmas when the children have a good Christmas. Pag nakita natin ang kaniilang mga ngiti, alam nating may kabuluhan sa kanila pag binati natin slla ng Merry Christmas,” anang Pangulo.

Ito ang ikalawang taon ng national gift-giving program ng Marcos administration at pinasalamatan ng Presidente ang pribadong sektor na tumulong para magtagumpay ang programa.

Talaga namang pinagkaguluhan ng maraming bata ang Pangulo at First Lady sa ginanap na aktibidad sa Palasyo.

Karamihan sa mga dumalo sa gift-giving ay mga bata mula sa mga bahay ampunan at mga barangay sa paligid ng Malacañang complex. (Aileen Taliping)