Mavy, Cassy bugbog sarado sa mga fan ni Kyline

Pakiramdam ng mga fan, may sagutan na nagaganap sa Instagram, at dinadaan lang nila sa IG story ang eksena.

Usap-usapan nga ngayon ang tila parinigan ng kampo nina Mavy Legaspi at Kyline Alcantara. At damay na rin siyempre si Carmina Villarroel.

Burado na sa IG story ni Carmina ang linyang, “Mom knows best.”

Pero mababasa mo pa rin ang mga IG story ni Mavy na…

“Depart from evil, and do good, seek peace, and pursue it.” – Psalm 34:14.

Na sinundan pa ng mga linyang…

“Pure love and respect always wins, even when it hurts. Peace begins when you are not consumed by hatred.”

May chika rin siya na…

“Back to work tomorrow.”

“Love you all. Good night.”

“Breathe. Smile.”

Samantala, si Kyline naman ay may post lang na mga solo photo niya, at may caption na…

“Make your future self proud.”

At sa naturang post nga, dinaan ng mga fan niya ang galit kay Mavy, ha! Lalo na sa kakambal nitong si Cassy Legaspi, na isa sa mga bida ng ‘When I Met You in Tokyo’.

Heto nga ang chika ng mga fan ni Kyline laban sa mga Legaspi.

“Mahirap kapag may kontrabidang kakambal. You are beautiful. Hayaan mo sila.”

“Mag-aral ka na lang muna, bago mag-love life.”

“Hanap ka na lang ng iba, ‘yung hindi mama’s boy.”

“Hayaan mo na si Mavy, hindi `yon kawalan sa iyo. Heller mas marami pa riyan na paninindigan ka.”

“Buti na lang wala na kayo ng mama’s boy. Maganda ka at sikat kaya ‘wag kang papaapi.”

Kaloka lang na pati ang pangalan ni Darren Espanto ay nababanggit din. At hindi ko na bet isulat pa `yon, dahil masyadong below the belt na, ha!

At kay Cassy naman, kaloka rin ang panlalait nila, lalo na sa timbang nito. Na hindi siyempre pinalampas ng mga nagmamahal kay Cassy, at rumesbak sila sa supporters ni Kyline.

“Maldita naman si Kyline, na feeling star.”

“Well, marami kasing pagkain sa bahay nina Cassy, kaya okey lang. Baka sa iba walang pagkain.”

“Palagi na lang pa-victim si Kyline. Ginawa na niya `yan noon.”

Kaloka!