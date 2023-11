Lotlot super cry, best actress anak

Isang katuparan na natupad ang pakiramdam ni Lotlot de Leon nang umakyat ng stage sa ginanap na 6th The EDDYS, na ginanap sa Aliw Theatre nitong November 26.

Sabi ni Lotlot, matagal na niyang pangarap ang makatanggap ng Best Actress trophy.

At ‘yun nga, tumanggap siya ng tropeo, pero hindi para sa sarili niya, kundi para sa anak niyang si Janine Gutierrez, na waging best actress para sa pelikulang ‘Bakit ‘Di Mo Sabihin?’.

Naka-tie ni Janine ang isa pang mahusay na aktres na si Max Eigenmann, na bumida naman sa pelikulang ’12 Weeks’.

“Janine, I’m so proud of you! ‘Bakit ‘Di Mo Sabihin’ is a very special film. Kadalasan kasi hindi nabibigyan ng pagkakataon, ang mga person with disabilities, na maipakita ang buhay nila sa pelikula.

“’Bakit ‘Di Mo Sabihin’ is about a a deaf and mute couple, which is played by my daughter Janine, and of course, JC de Vera. They’re both wonderful actors in this film. Sana lang you were able to catch it.

“They had to learn the Filipino sign language, to be able to translate in this film…,” sabi ni Lotlot.

At siyempre, pinasalamatan ni Lotlot ang bumubuo ng 6th The Eddys, sa parangal na ibinigay sa kanyang panganay na anak.

“Sa aking panganay na anak, na napakagaling na aktor. Maraming-maraming salamat sa inyong lahat. God bless us all,” sabi pa ni Lotlot.

Si Max naman ay nanginginig din habang papalapit sa entablado, at abot tenga nga ang kaligayahan, ngiti niya.

Anyway, sabi nga, lahat naman ng mga nominado ay panalo na. Kaya sa inyong lahat, lalo na kay Rose Van Ginkel, na nominado rin sa ‘Kitty K-7’ na nag-effort pumunta, saludo ako sa iyo.

Sana ay dumami pa ang tulad mo, na nagbibigay ng oras sa mga tao sa industriya na nagbibigay halaga, at gumagawa ng paraan para buhayin pa ang pelikulang Pilipino. (Dondon Sermino)