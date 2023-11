Kaya no show sa EDDYS? Janine takot mausisa sa hiwalayan kay Paulo

Kaloka talaga ang mga kalahi nina Marites at Marisol dahil talagang gumagawa sila ng isyu sa hindi pagsipot ni Janine Gutierrez sa EDDYS Awards Night.

Si Janine ang nanalong Best Actress ka-tie si Max Eigenmann at umasa ang fans na darating siya sa event na ‘yon, pero no show nga ang Kapamilya actress at ang nanay na lang niyang si Lotlot de Leon ang nag-accept ng kanyang award.

Ang tanong ng mga intrigera’t intrigero ay kung natakot daw ba si Janine na usisahin ng press sa sinasabing hiwalayan nila ni Paulo Avelino kaya hindi nga nagpunta ang aktres sa awards night na ‘yon?

Tinanong namin ang isang tao sa management team ni Janine kung bakit hindi nga ito um-attend sa EDDYS, pero wala raw silang alam.

Anyway, marami ang umaasa na lilinawin nina Janine, Paulo ang tungkol sa isyung hiwalayan nila.

Pero sana nga raw ay linawin muna nina Janine at Paulo kung naging magdyowa ba talaga sila, ha!

‘Yun na! (Jun Lalin)