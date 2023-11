Julian Camacho ibibida wushu sa PSA Forum

SINA Wushu Federation Philippines secretary-general Julian Camacho at miyembro ng national team na sumabak sa 16th World Wushu Championships ang bisita sa Philippine Sportswriters Association (PSA) Forum ngayong Martes, November 28, sa conference hall ng Rizal Memorial Complex.

Hihimayin ni Camacho, vice president ng Wushu Federation of Asia at re-elected member ng International Wushu Federation, ang naging kampanya ng team sa Forth Worth, Texas na nagresulta sa isang gold, apat na silver at isang bronze medal.

Galing ang gold sa duilian men’s trio nina Mark Lester Ragay, Mark Anthony Polo at Vincent Ventura.

