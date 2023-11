KABILANG sa wanted list ng Russia na agad ipinaaaresto kapag pumasok sa kanilang bansa ang tagapagsalita ng US giant company na Meta, ang nagmamay-ari ng Facebook, Instagram at iba pang platform sa social media.

Hindi naman dinetalye ng Russia ang mga kasong ikinabit kay Meta spokesperson Andy Stone para ideklara itong wanted sa kanilang bansa.

Samantala, noong Abril ng 2022 nang mapabilang sa blacklist at pinagbawalang pumasok sa Russia si Meta CEO Mark Zuckerberg.

Nauna nang nagpatupad ng censorship ang Russia sa mga platform sa social media simula nang batikusin ito dahil sa pag-atake nila sa Ukraine.

Noong Oktubre ng 2022, itinuturing ng Russia ang Meta bilang isang terrorist organization.

Nagbanta pa itong iimbestigahan at pagmumultahin ang mga Meta user sa kanilang bansa.

Sa katunayan, naka-block ang Facebook at Instagram sa Russia sa simula pa lang ng pag-atake nito sa Ukraine at accessible lang ito sa mga user via VPN.

Kabilang din sa naka-ban sa Russia ang X o ang dating Twitter na pag-aari ni Elon Musk.