HORI7ON marami kinabog sa global reach

Naghahanda na ang all-Filipino K-Pop idol group na HORI7ON sa kanilang comeback.

Ayon sa entertainment agency na MLD Entertainment, ang humahawak sa career ng grupo, nakatakdang magbalik ang HORI7ON sa January 2024 kung saan mayroon silang bagong kantang iri-release.

May temang ‘global good luck’ ang bagong song ng HORI7ON na mas magpapalawak pa sa global reach nila.

Matatandaang noong July ay nag-debut sa South Korea ang HORI7ON na binubuo nina Vinci, Kim, Kyler, Reyster, Winston, Jeromy, at Marcus.

Sa nasabing debut nila nilabas ang kanilang first album na ‘Friend-SHIP’ at ang debut song na ‘SIX7EEN’ na nag-number one sa iTunes chart sa Philippines, New Zealand, Arab Emirates, Spain, at marami pang bansa.

After ng debut ay halos isang buwang din silang nag-guest sa mga South Korean TV shows para i-promote ang kanilang debut album at single.

Umuwi sila sa Pilipinas noong September para sa kanilang first concert na ‘Friend-SHIP VOYAGE TO MANILA’ kung saan napuno nila ang Araneta Coliseum.

Sa ngayon ay naghahanda na rin sila para sa kanilang performance sa Asia Artist Awards 2023 sa December 14 sa Philippine Arena.

Ang AAA 2023 ay dadaluhan ng mga naglalakihang bituin mula sa South Korea at sa iba’t ibang bansa sa Asia.