Heto na naman ang China

Huwag naman sana pero hindi maiwasan ng ilang tropapips natin na mapraning na may kasamang panalangin dahil baka magkaroon ng pandemic 2.0 na manggagaling na naman sa China.

Nito lang nakaraang linggo, hiniling ng World Health Organization sa China na magbigay ng mga impormasyon tungkol sa dumadaming kababayan nila na nagkakaroon ng sakit na may kaugnayan sa paghinga o respiratory illnesses, may clustering din ng pneumonia sa mga bata.

Hindi kata-takang magtaka, at siguro eh mapraning din ang WHO dahil parang mister na masikreto sa misis ang komunistang bansa na ito ng China. Biruin mo, pinakiusapan lang ang China ng WHO at hindi inobliga.

Noon pagsapit ng Enero 2020, nabulaga na lang ang mundo nang maiulat na ang unang kaso ng pasyenteng namatay sa Wuhan, China, na sangkaterba na pala ang nagkakasakit na kinalaunan ay tinawag na COVID-19.

Ngayon, namonitor ng WHO ang pagdami ulit ng mga Chinese na nagkakaroon ng respiratory illnesses. Baka naman sa kalagitnan ng Disyembre eh may mabalitaan na naman tayong natodas na pasyente. At pagsapit ng Enero 2024 eh mayroon nang pandemic 2.0? Huwag naman sana please.

Ang problema kasi sa China, bukod sa ubod nang sikreto, aba’y parang tao na ipinanganak na ubod ng sinungaling.

Kitang-kita ‘yan sa ginawa nila sa West Philippine Sea na pinaglalagyan nila ng pekeng isla na ginawang kampo ng militar.

Noong una, sinasabi nila na ang tila kubo lang na may yerong bubungan na unang nakita roon eh silungan lang kuno ng mga mangingisda. Ang mga opisyal naman natin noon sa gobyerno, parang uto-utong naniwala.

At nagkagulatan na lang nang ang sumunod na mga pangyayari eh tinatambakan na nila ng buhangin ang mga bahura. Ang press release pa rin nila, silungan ng mga mangingisda, at may pagkakataon pang pang-turismo daw.

Itinanggi nila na gagawin nilang kampo ng militar ang mga pekeng isla na ginagawa nila. Pero ngayon, alam na this dahil sa mga airstrip o runway na inilagay para sa paglipad at pagbaba ng eroplano. May mga ulat din na naglagay ang China ng radomes, gun turrets at close-in weapon systems, anti-ship at anti-aircraft missile systems, laser at jamming equipment, at iba pa.

Noong tinanong ang embahador ng China sa Pilipinas nang panahon na ginagawa ang mga isla, at panay ang tanggi na gagawin nilang militarized zone ang WPS. Dapat pala eh isinama sa tanong ang paboritong linya ng mga Pinoy kapag may gustong paaminin: “mamatay ka man pati ang buong pamilya mo?” O kaya naman eh, “swear to God hope to die?”

Dito sa isyu ng WPS at COVID-19, makikita na kung gaano kasinungaling ang China. At ngayon nga na binabantayan na naman sila sa dumadaming kababayan nila na nagkakaroon ng respiratory illnesses, sinasabi ng China na “wala ‘yan.”

Ang pagdami raw kasi ng nagkakasakit sa kanila eh dala ng panahon at niluwagan na raw ang kanilang “restriction.” Bukod doon, wala naman daw silang namomonitor na novel virus gaya noon sa COVID-19. Ang sakit daw eh simpleng flu at mga dati pang “pathogens” o organismo na sanhi ng sakit ng pasyente.

Hirit ng ilang tropapips natin, ‘yang ganyan na linyahan eh pang-China raw talaga. Bahala na raw ang WHO, at maging ang mga opisyal natin sa Pilipinas kung lulunukin na lang na parang “mani” ang palusot este, paliwanag ng China.

At kung nagsasabi naman ng totoo ang China, hindi natin masisisi ang iba na hindi pa rin sila paniwalaan. Ang mahalaga, wala sang gulatan sa Enero 2024. Tandaan: “Bata mo ko at Ako ang Spy nyo”