Happy National Bicycle Day!

Tuwing ika-4 na Linggo ng Nobyembre ginaganap ang “National Bicycle Day”, alinsunod sa Proclamation 1052 ni dating Presidente Duterte noong 2020.

Nasentro sa kamalayan ng ating mga kababayan ang pagbibisikleta nang dumating ang Covid-19 pandemic. Upang pigilan ang paglaganap ng Covid, ipinag-utos ang ganap na lockdown sa mga unang buwan ng pandemya; tanging mga healthworkers at frontliners ang mga pinayagang mag-report sa trabaho. Dahil ipinagbawal ang paglabas ng mga pribado at pampublikong sasakyan noong kasagsagan ng lockdown, nasumpungan ng ating mga frontliners ang pagbibisikleta para makarating sa trabaho.

Nang dumami ang mga nagbibisikleta, hinikayat ng DILG ang mga LGU na maglatag ng mga bicycle lanes para ligtas na makabiyahe ang mga frontliners. Kasunod nito ang pagsasama-sama ng DPWH, DOTr at MMDA para sa disenyo at konstruksyon ng bikelane network sa Metro Manila, Metro Cebu at Metro Davao. Nagresulta eto sa halos 600 kilometro ng bikelanes sa buong bansa.

Upang gawing pangmatagalang paraan ng transportasyon, binuo ng DOTr ang komprehensibong programa para isulong ang pagbibisikleta at pagtatayo pa ng maraming bikelanes. Ang target ng programa ay makapaglatag ng 2,400 kilometro ng bikelanes pagdating ng 2028.

Ngayong taon, ginanap ang National Bike Day Awards and Recognition, sa pangunguna ng Inter-agency Technical Working Group for Active Transport, sa Iloilo City. Dalawang beses na kasing nasungkit ng Iloilo City LGU ni Mayor Jerry Treñas ang Gold Award mula sa Mobility Awards at Bike Lane Awards. Malaking selebrasyon ang ginawa kasama ang ilang araw ng bike expo, criterium race, active mobility forum, night food rideat kiddie fun race. Pinakatampok sa selebrasyon ang paggawad ng awards sa mga LGU at mga NGO na nanguna sa pagsusulong ng pagbibisikleta.

Sa Metro Manila, maraming hiwa-hiwalay na ganap ang nangyari kaugnay ng National Bicycle Day. Alam naman natin na dito sa Pilipinas, mas popular ang watak-watak kaysa magkakaisa sa selebrasyon. “The more, the merrier” ang paboritong motto nating mga Pinoy.

Dalawang selebrasyon ang nakatawag-pansin sa atin. Ang una ay ang ginawang sabay-sabay na padyak ng mga siklista sa 6-kilometrong ruta, kasama si Vice Mayor Gian Sotto, diyan sa Quezon City. Naging kakaiba at masaya ang ginawang parada dahil nakasuot ang mga kalahok ng kaniya-kaniyang costumes gawa sa recycled materials at ayon sa temang “Pedal in Style, Ride with a Smile”. Kaya naman abot-tenga ang ngiti ng lahat hanggang sa pag-uwi nila.

Pero ibang klase ang Taguig City LGU ni Mayor Lani Cayetano. Mahigit isang linggo ang kampanya sa mga Taguigueno para lumahok sa selebrasyon, kaya naman dinagsa ang Community Bike Parade sa Taguig Lakeshore C-6. Dalampu’t-apat (24) na kilometro ang naitalagang ruta; mula sa C-6 na umikot pa ang parada sa mga barangay ng EMBO. [Sila ang mga barangay na dinisesyonan ng Supreme Court na maging bahagi ng Taguig City, mula sa Makati City.]

Ipinagmamalaki ng Taguig ang C-6 bike lane sa Laguna Lake Highway na may habang halos pitong kilometro, itinayo noong 2018. Mula noon ay umabot na sa 100 kilometro ang kabuuang bikelanes sa siyudad ng Taguig; kasama sa bilang ang 20-km sa BGC at 13-km sa C-5 Highway.

Sa susunod na taon, inaasahan pa ang mas malawak na selebrasyon sa pagtatapos ng mga ginagawang bikelanes sa Intramuros, Laoag, Pampanga at Aklan.